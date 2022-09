Le FC Barcelone veut jouer un sale coup au Real Madrid, la Juventus connaît le prix à payer pour virer Max Allegri

La suite après cette publicité

Le Barça surveille Marco Asensio

En Espagne, on va évoquer quelque chose de particulier qui n'arrive pas souvent dans l'histoire locale. Avec une animosité historique et forte entre le FC Barcelone et le Real Madrid, il est plutôt rare qu'un joueur passe d'un club à l'autre. On se souviendra quand même du transfert rocambolesque de Luís Figo au début des années 2000. Mais dans l'histoire récente, c'est quelque chose de très rare… Toutefois ce matin, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça surveille la situation de Marco Asensio. Et selon le quotidien catalan, l'Espagnol éveille la curiosité des Blaugranas pour plusieurs raisons. «Le Barça garde un œil sur le joueur du Real Madrid : c'est un joueur qu'il apprécie pour son âge (26 ans), sa qualité et sa polyvalence, et son contrat expire en juin. Il ne compte pas trop pour Ancelotti, il est simplement remplaçant dans son club et son agent est Jorge Mendes, qui a de bonnes relations Laporta.» Une information pour le moins surprenante mais qui n'est pas dénuée de sens si on en croit la presse locale. De son côté Sport met en avant les hommes forts de Xavi en ce début de saison. Le journal parle des «7 magnifiques» ! «Pedri, Gavi, Koundé, Lewandowski, Ter Stegen, Araujo et Dembélé forment la base du nouveau Barça. Après seulement huit matchs, le coach est déjà très clair sur les joueurs essentiels à son projet.» Pourvu que ça dur !

La Juve n'a pas les moyens de virer Allegri

En Italie, la Juventus est toujours autant dans la tourmente et un homme capitalise tous les maux de la Vieille Dame : Massimiliano Allegri ! Les supporters n'en peuvent plus et réclament son départ depuis de longues semaines mais ce matin Tuttosport nous rapporte pourquoi la direction ne l'a toujours pas remercié, c'est simple, cela aurait un coût de 80 M€ ! Une somme que la Juve ne pourrait pas assumer. «Le divorce avec Max n'est pas à l'ordre du jour à la Juve, aussi pour une question économique. Le licenciement coûterait aussi cher qu'un joueur de haut niveau entre les salaires et le recrutement d'un nouveau technicien.» Voilà qui complique la tâche… L'autre club du haut de tableau en Serie A qui est en crise c'est l'Inter et ce matin La Gazzetta dello Sport placarde les déclarations de Simone Inzaghi qui promet que son équipe est «avec lui» ! «Inzaghi révèle comment résoudre la crise. L'entraîneur en est convaincu : le changement se fera après la trêve. Les remplacements d'Udine étaient nécessaires pour faire bouger les choses.»

«Santos ne peut pas se passer de Pepe»

Au Portugal, c'est la sélection qui fait les gros titres ce matin. Sur la Une de O Jogo, on peut y voir un joueur bien connu, il s'agit de Pepe, l'ancien défenseur du Real Madrid, aujourd'hui au FC Porto. Et il est encore indispensable avec la Seleção, et ce à 39 ans ! Comme le remarque le journal sportif lusitanien, «Fernando Santos ne peut pas se passer de Pepe. La condition physique du défenseur central a été gérée avec des pincettes par le FC Porto, mais l'équipe nationale ne doit pas l'abandonner.» Il est bien là et compte bien être du voyage au Qatar ! En revanche, le Portugal doit faire face à une petite surprise, la retraite internationale de Rafa, l'attaquant du Benfica. Il a porté à 25 reprises le maillot de l'équipe nationale mais a décidé de se concentrer sur son club et de renoncer à la sélection à seulement 29 ans…