Belgique - Suède : match arrêté après un attentat à Bruxelles

Un nouveau drame frappe le monde ce lundi soir. Dans les alentours de 19h15, une fusillade a éclaté avenue d’Ieper, à Bruxelles. Deux personnes de nationalité suédoise ont été assassinées, selon des sources belges comme SudPress, HLN ou encore Het Nieuwsblad. Les dernières informations indiquent que ces deux supporters suédois, portant le maillot de la Suède, passaient alors un moment convivial avant la rencontre entre la Belgique et la Suède qui se joue actuellement dans la capitale belge, dans le cadre des Eliminatoires à l’Euro 2024.

La suite après cette publicité

Si la première période du match a pu se jouer normalement, au retour des vestiaires la rencontre n’a néanmoins pas repris. L’auteur de l’attaque s’est enfui et n’a pas encore été capturé, alors que des rumeurs indiquent que l’assaillant se dirigerait vers le stade du Roi Baudoin. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden parle d’une «terrible fusillade» et affirme que «l’auteur est en train d’être localisé» : «Une enquête est en cours par la police et le parquet. Je suis la situation et les mesures à prendre depuis le Centre national de crise», a indiqué Verlinden.