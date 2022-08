Mercato FC Barcelone : un départ surprise va être annoncé

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a beau avoir enrôlé plusieurs joueurs de qualité lors de ce mercato estival, la dernière ligne droite de ce marché des transferts s'annonce agitée. Le club doit dégraisser, pour pouvoir inscrire Jules Koundé auprès de la Liga notamment, le Français n'ayant pas pu prendre part aux deux premières rencontres de Liga disputées par son nouveau club.

Memphis Depay, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti et Pierre-Emerick Aubameyang sont les plus gros candidats à un départ. Le premier semblait promis à la Juventus, mais ça stagne. Le Danois, lui, n'a pas l'intention de partir, et son dossier est assez compliqué. Ce n'est pas le cas de Samuel Umtiti, qui devrait rejoindre Lecce en Italie dans les heures à venir. Enfin, le buteur gabonais est lui assez proche de Chelsea.

Un prêt d'un an

Des départs qui devraient suffire au club catalan pour être dans le vert vis-à-vis du fair-play financier de la Liga. Mais voilà que ces dernières heures, les médias espagnols commencent à parler d'un départ, qui n'était ni attendu ni nécessaire d'un point de vue financier. Il s'agit de Pablo Torre, le prodige arrivé en Catalogne cet été en provenance du Racing de Santander, arraché au Real Madrid qui le convoitait aussi.

Selon Mundo Deportivo, entre autres, le milieu de terrain de 19 ans devrait ainsi quitter le Barça temporairement pour revenir à Santander, dans le cadre d'un prêt. Une saison en deuxième division où il pourra avoir du temps de jeu, lui qui n'a pas encore joué sous les ordres de Xavi lors des deux premières journées de Liga. L'officialisation pourrait même survenir dans les heures à venir.