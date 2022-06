La pépite Pablo Torre explique pourquoi elle a recalé le Real Madrid en faveur du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Ce fut le dossier qui a animé le début d'année 2022 en Espagne. Qui du FC Barcelone ou du Real Madrid allait pouvoir récupérer la pépite Pablo Torre ? Une chose était sûre, la troisième division espagnole semblait un niveau bien trop bas pour l'international u19 ibérique. C'est finalement le FC Barcelone qui a raflé la mise pour le milieu offensif de 19 ans, qui a été le principal artisan de la remontée du Racing Santander en deuxième division. En Catalogne, certains estiment qu'il a le niveau pour faire partie de l'effectif de Xavi dès la reprise.

Quoi qu'il en soit, il s'était fait assez discret. Et il a parlé la première fois de ce feuilleton, dans un entretien accordé au journaliste Adri Contreras sur les réseaux sociaux. Il a notamment expliqué pourquoi il a préféré le Barça aux Merengues. « Ce fut rapide. Mon agent m'en a parlé, il a contacté Mateu Alemany. J'étais avec la sélection à Las Rozas, et on m'a dit que j'avais un appel vidéo à faire avec Xavi. Il m'a expliqué le projet », a-t-il d'abord expliqué.

Il s'est « chié dessus »

« Je me chiais dessus (rires). Mais ça c'est bien passé, il m'a traité comme si j'étais un de ses fils. Très bien, vraiment. Et en plus, j'ai parlé avec les jeunes du Barça et ils m'ont dit qu'il les traite très bien aussi. Je n'ai pas encore pu parler avec les capitaines », a ajouté le joueur espagnol. Le rôle de Xavi a donc été essentiel dans la décision du joueur si convoité.

Il faut dire que depuis son arrivé au club, l'ancien milieu de terrain s'implique personnellement dans le processus de recrutement et discute très souvent avec les joueurs ciblés par les dirigeants. Et dans ce cas, ça a bel et bien fait la différence. Reste maintenant à savoir s'il pourra lui faire une véritable place dans l'effectif, alors qu'un départ de Frenkie de Jong pourrait par exemple offrir quelques opportunités à Torre...