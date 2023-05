Championship, play-offs : un enjeu à 200 M€

La suite après cette publicité

C’est l’heure des traditionnels play-offs en Angleterre. Pendant que Burnley, sacré champion de 2e division, et Sheffield United célèbrent déjà leur retour en Premier League la saison prochaine, 4 autres prétendants vont se disputer la dernière place disponible. Cette année on ne retrouve pas forcément les habitués des dernières années que sont Watford, Norwich ou autre Swansea. Ces trois écuries se sont enlisées dans le ventre mou du championnat pour laisser la place à Luton Town (3e), déjà présent l’an dernier, Middlesbrough (4e), Coventry (5e) et le revenant Sunderland (6e).

L’enjeu sportif est de taille. Après des demi-finales disputées en aller-retour, les vainqueurs se retrouvent à Wembley le 27 mai pour une finale au couperet, qui régale très souvent les spectateurs. La tension atteint son paroxysme. Outre une place en Premier League et la promesse de recevoir les meilleurs clubs du monde comme les deux Manchester, Liverpool ou encore Chelsea et Arsenal, c’est aussi un énorme chèque de presque 200 M€ qui attend l’heureux élu. L’an passé, Nottingham Forest avait tout de même reçu 170 millions de livres, soit 195 M€. Il s’agit sans doute du match le plus rémunérateur au monde.

Luton Town :

Équipe surprise des play-offs l’an passé, elle est sans doute la mieux armée cette année pour monter en Premier League. Invaincu depuis le 18 février, soit 14 rencontres de championnat consécutives, le club aborde cette phase finale avec beaucoup de confiance, après avoir flirté un moment avec la 2e place directement qualificative. Les Hatters (les Chapeliers) ont en plus de cela un buteur fiable dans leur rang, en la personne de Carlton Morris (20 buts, 3e meilleur buteur de la saison), et la meilleure défense du championnat avec 39 buts encaissés en 46 matchs. Les présences de Mpanzu et Nakamba au milieu de terrain n’y sont pas étrangères. Il ne faudra pas gâcher ce bel exercice à Sunderland samedi (18h30).

Middlesbrough :

C’est le grand retour de Boro dans ces play-offs. Absent depuis 4 ans, le finaliste de la Coupe UEFA 2006 tentera de faire son retour en première division, qu’il a quitté la dernière fois en 2017. Le grand artisan de cette belle saison n’est autre que Michael Carrick. Pour son premier poste de manager, qu’il occupe depuis le mois d’octobre et le départ de Chris Wilder, l’ancien milieu de terrain de Manchester United réalise de très belles choses. Comme Luton, Middlesbrough a également rêvé d’une montée directe avant de baisser le pied sur cette fin de saison. Son état de forme est d’ailleurs sa principale faiblesse, à l’image du meilleur buteur de Championship (28 réalisations), Chuba Akpom, muet depuis le 19 avril.

Coventry :

Les Bantams sont sans doute la surprise de cette phase finale. Il faut dire que le début de saison a été très compliqué. Mark Robins a même failli y laisser sa place, lui qui est en poste depuis 2017. Il est d’ailleurs le seul parmi les autres managers en play-offs à avoir démarré cette saison. Comme Luton Town, Coventry a fini très fort avec une seule défaite sur les 17 derniers matchs. Le club arrive en confiance avant d’affronter Middlesbrough dimanche (12h) et pourra compter sur ses deux hommes forts : Viktor Gyokeres et ses 21 buts (2e meilleur buteur du championnat, en plus de ses 10 passes décisives), et Gustave Hamer, le milieu de terrain et homme à tout faire (9 buts, 10 passes décisives).

Sunderland :

Les Blackcats reviennent du purgatoire et avec la manière. Promu cette saison après 4 ans de suite en League One, le club du nord de l’Angleterre peut d’ores et déjà prétendre à un retour en Premier League, 6 ans après l’avoir quitté. La mission s’annonce tout de même compliquée car Sunderland s’est qualifié in extremis, à la faveur d’une série de 9 matchs sans défaite pour coiffer sur le poteau Blackburn ou Milwall. Le jeune Amad Diallo aura été le grand artisan de ce bel exercice (13 buts, 3 passes décisives). L’Ivoirien, prêté par Manchester United qui l’a tout de même recruté 22,5 M€ à l’hiver 2021, est en train de se révéler pour sa première saison dans la peau d’un titulaire. Le jeune Jack Clarke a également beaucoup contribué à ce parcours du haut de ses 11 passes décisives.