PSG : les incroyables confidences de Leonardo sur la prolongation de Kylian Mbappé

Depuis le début de saison, le PSG évolue sans Kylian Mbappé. Arrivé en 2017 dans la capitale en provenance de l’AS Monaco, le prodige du football français a réalisé un grand passage du côté du Parc des Princes. En sept ans à Paris, Mbappé n’a pas réussi à remporter la Ligue des Champions mais a réussi à devenir le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Outre ses nombreuses prouesses sportives, son passage sur les bords de la Seine aura également été terni par plusieurs événements qui ont contribué à l’amertume ressentie par plusieurs fans du PSG à son égard.

Au sein de ces nombreuses polémiques, les tractations toutes plus longues les unes que les autres autour de sa prolongation. Alors qu’il a rejoint le Real Madrid cet été, le capitaine de l’équipe de France était proche de rejoindre la Maison Blanche à de nombreuses reprises lors de son passage à Paris. Entre un réel intérêt et une manière de faire monter les enchères avec Nasser Al-Khelaifi, la frontière est souvent fine. En 2022, cette tension avait atteint son paroxysme. Très proche de rejoindre librement le Real Madrid, Kylian Mbappé était finalement resté au PSG pour deux saisons supplémentaires suite aux incroyables efforts consentis par la direction francilienne. Des sacrifices critiqués par de nombreux

Leonardo voulait vendre Kylian Mbappé à l’issue de la saison 2020-2021

Et alors que l’avenir leur a finalement donné raison, les langues se délient autour de ce feuilleton permanent. Ce lundi, Leonardo a été interrogé par Le Figaro. Directeur sportif du Paris Saint-Germain entre 2019 et 2022, le dirigeant brésilien était parti après ce nouvel été tumultueux. Dans cet entretien, l’ancien milieu de terrain a notamment expliqué qu’il était opposé à cette prolongation. Mieux encore, il dévoile qu’il voulait même vendre Kylian Mbappé au terme de la saison 2020-2021 : «j’ai été contre, au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début. Je pense même qu’il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021, quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu’un an de contrat.»

N’hésitant pas à dire ce qu’il pense, l’ancien coach de l’Inter Milan a même expliqué qu’il trouvait que cette extension de contrat était un manque de respect envers l’institution qu’est le PSG : «comment est-ce gérable après ? Si tu perds un joueur, c’est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s’est effondrée en perdant un joueur ? Aucune. Cela peut mettre du temps, mais tu te relèves toujours. J’étais joueur, mais jamais un élément ne peut être plus important qu’un club.» Le message est passé.