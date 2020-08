Seko Fofana veut rejoindre le RC Lens

Le RC Lens tout juste promu en Ligue 1 tente de s’activer sur le marché des transferts. Pour avoir un milieu de terrain combatif pour les prochaines échéances à venir, le club artésien semble avoir fait de Seko Fofana sa cible prioritaire. C’est en tout cas ce qu’affirme l’Équipe ce matin dans un entretien accordé au milieu de terrain ivoirien. L’actuel joueur de l’Udinesse et ce depuis l’été 2016 explique dans son interview vouloir clairement rejoindre le RC Lens.

«Je suis très intéressé. J’ai eu l’occasion de discuter avec les dirigeants, avec certains joueurs que j’ai connus à Bastia comme Leca et Cahuzac. Et ils m’ont tout de suite convaincu. Lens, c’est le stade Bollaert, ses supporters. Ils sont toujours restés fidèles malgré la descente. Ce sont des choses qui me parlent. C’est un très grand club, il ne méritait pas d’être à cette place. C’est un projet humble, j’aime ça. Mon choix a été vite fait. »