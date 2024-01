CAN 2023, Algérie : Djamel Belmadi défend encore Riyad Mahrez

Depuis plusieurs matches, les supporters algériens semblent pointer du doigt le niveau de jeu de Riyad Mahrez. La star du pays, qui évolue du côté de l’Arabie saoudite et Al-Ahli, a encore eu du mal face à l’Angola lors du premier match des Fennecs à la CAN. Quasiment transparent sur son couloir droit, il n’a pas pesé et est resté la totalité de la rencontre sur le terrain. De quoi agacer les supporters et journalistes qui n’ont pas compris ce choix.

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce vendredi, Djamel Belmadi a été interrogé sur la gestion de Mahrez et il a été très clair. « Ce n’est pas nouveau les critiques contre Mahrez. C’est un champion d’Europe, il n’en a rien a faire de ces critiques », a-t-il lancé froidement. Voilà qui devrait mettre les choses au clair mais pas spécialement calmer les critiques.