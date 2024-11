LOSC - OL : Corentin Tolisso est content du match nul

Un match à deux visages. Bousculé et dominé par le LOSC ce vendredi, l’OL a su réagir en seconde période pour repartir de Lille avec un point (1-1). Présent au micro de DAZN après la rencontre, Corentin Tolisso s’est dit satisfait du résultat, mérité selon lui. «On s’est parlé calmement à la mi-temps, on savait ce qui n’allait pas. Le coach est venu parler et dire qu’il fallait changer d’état d’esprit, gagner les duels, être plus juste techniquement et montrer un autre visage», a confié le champion du monde 2018, avant de poursuivre.

«Il fallait redevenir l’OL de ce début de saison, entre guillemets, et je pense que c’était beaucoup mieux en deuxième période. Ce match nul est mérité. C’était un peu plus compliqué de mettre en place notre football, mais notre force a été le jeu sur les côtés en deuxième période, on a su réagir et on peut être content de la seconde mi-temps. Par contre, on s’est dit que ce n’est pas possible de refaire une première mi-temps comme ça. »