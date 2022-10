Que devient Tino Kadewere ?

Cet été, l'Olympique Lyonnais a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Le club, qui a voulu miser sur l'ADN OL, a fait revenir plusieurs anciens de la maison. Dans le même temps, les dirigeants ont souhaité dégraisser en se séparant de certains éléments n'entrant pas forcément dans les plans de Peter Bosz, en poste à l'époque. Parmi eux figurait Tino Kadewere. Arrivé en 2020 à l'OL, l'ancien joueur du HAC avait tapé dans l'oeil de la direction, séduite par ses performances, son profil et son potentiel plutôt bien exploité en Ligue 2.

L'OL l'a envoyé en prêt cet été

Le passage à la Ligue 1 avait été globalement convaincant. Rudi Garcia l'avait d'ailleurs titularisé aux côtés de Memphis Depay et Karl Toko Ekambi. La KTM avait fait des ravages lors de la première partie de saison. Une saison que le Zimbabwéen avait terminé avec un bilan de 10 buts et 3 assists en 33 matches toutes compétitions confondues. Sa deuxième année à Lyon a été un peu plus compliquée puisque Peter Bosz l'a très peu utilisé. En effet, il avait été titularisé à 5 reprises seulement (20 apparitions au total sur la saison). Le temps pour lui d'inscrire un but. Avec Bosz maintenu en place, difficile pour le footballeur âgé de 26 ans de poursuivre entre Rhône et Saône.

Plusieurs écuries sont donc venues taper à la porte du joueur acheté 15 M€. En France, Strasbourg s'était montré particulièrement intéressé. Reims, Lorient et Troyes aussi. À l'étranger, Stuttgart avait tâté le terrain. Mais c'est en Espagne qu'il a finalement rebondi le 29 août. « L’Olympique Lyonnais informe du prêt de Tino Kadewere jusqu’au 30 juin 2023 au RCD Majorque. Ce prêt payant d’un montant de 400 000 €, bonus compris, s’accompagne d’une option d’achat d’un montant complémentaire de 8,5 M€, qui peut être automatique, ainsi que d’un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Kadewere a rapidement été blessé

Dans la foulée, l'attaquant avait eu des mots pour l'OL. « Chers supporters lyonnais… Ce petit message pour vous confirmer mon prêt d’une saison à Majorque. L’heure est donc venue pour moi de vivre une nouvelle expérience au sein d’un nouveau championnat. Avant de commencer ma nouvelle, je souhaitais remercier du fond du coeur l’institution lyonnaise. Merci à l’OL d’avoir facilité ce prêt. Du président aux salariés en passant par les différents staffs techniques et bien sûr mes coéquipiers : je tenais à tous vous remercier pour ces derniers mois passés ensemble.» Prêt pour une nouvelle aventure, Kadewere voulait repartir du bon pied.

À Majorque, il n'a pas encore pu montrer qu'il en a sous le pied. En effet, quelques jours après son arrivée, il s'est malheureusement blessé. «Les services médicaux du RCD Mallorca travaillent en coordination avec l'Olympique lyonnais pour déterminer si le joueur suivra un traitement conservateur ou si, au contraire, il devra être opéré», avait indiqué le club insulaire sur son site officiel. Depuis, Tino Kadewere, touché au quadriceps de la jambe droite, fait tout pour se remettre, lui qui n'a donc joué aucun match depuis son arrivée. Il a raté déjà 7 rencontres.

Son entraîneur attend son retour

Son dernier match officiel date du 20 avril dernier à Brest. Le joueur, alors à Lyon, était entré 8 minutes sur le terrain. Cela fait donc six mois sans participer à une rencontre, on imagine que Kadewere doit avoir des fourmis dans les jambes. De son côté, Majorque est impatient de pouvoir compter sur lui. Son entraîneur Javier Aguirre a confié ce vendredi à son sujet :« j'attends Kadewere comme la pluie en mai, mais l'important c'est qu'on obtienne petit à petit de bons résultats, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire confiance au projet».

L'Olympique Lyonnais doit également suivre sa situation de près. Rappelons que l'international zimbabwéen est prêté avec une option d'achat de 8,5 M€. Bien que celle-ci puisse être automatique, il faut s'assurer que tous les critères soient remplis pour que Majorque le recrute définitivement. En attendant, le joueur de 26 ans poursuit sa préparation. Le club espagnol a récemment publié des clichés de lui à l'entraînement. Il espère à présent diffuser des photos de lui en match officiel. Tino Kadewere n'attend que ça, lui qui veut découvrir la Liga et montrer ce qu'il a dans le ventre.