PSG : Rachida Dati monte au créneau pour le Parc des Princes

«On va partir. On n’a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix.» Nasser Al-Khelaïfi a profité de l’inauguration du Campus PSG hier pour remettre un coup de pression à la mairie de Paris concernant le Parc des Princes. Cette fois, le président parisien n’y est pas allé de main morte en annonçant purement et simplement le départ du club de son stade historique pour une nouvelle enceinte ailleurs qu’à Paris. «On a besoin d’un stade dans 3 ou 4 ans. On n’a pas le temps d’attendre (les élections municipales) sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire vite» expliquait-il hier sur RMC.

Cette nouvelle déclaration a mis le feu aux poudres chez certains élus. Présente à Poissy pour la grande soirée organisée par le club, la ministre de la Culture Rachida Dati a publié un message sur le réseau X où elle réaffirme son envie de voir le PSG rester dans la capitale. «Le PSG a inauguré aujourd’hui son nouveau centre d’entraînement à Poissy. Avec 59 hectares et 150 000 m2 d’espaces dédiés aux entraînements extérieurs, le club parisien se dote de l’un des centres les plus innovants au monde. Le PSG doit rester à Paris. Bravo ! » Maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati est l’une des principales opposantes d’Anne Hidalgo, actuelle édile de la ville, et l’une des favorites pour les élections municipales de 2026.