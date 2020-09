Lorient - OL : les compositions sont là

La cinquième journée de Ligue 1 offre un duel excitant entre d'un côté, le FC Lorient, et de l'autre, l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Merlus se disposent dans un 3-5-2 avec Paul Nardi comme dernier rempart. L'ancien Nancéien est devancé par Julien Laporte, et les anciens Lyonnais Thomas Fontaine et Jérémy Morel. Les rôles de pistons sont assurés par Houboulang Mendes et Vincent Le Goff alors que Fabien Lemoine occupe le rôle de sentinelle auprès d'Enzo Le Fée et Laurent Abergel. Enfin, Yoane Wissa et Adrian Grbic sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Olympique Lyonnais mise sur un 3-4-3 avec Anthony Lopes dans les cages. Le Portugais peut compter sur Sinaly Diomandé, Marcelo Guedes et Jason Denayer en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Maxwel Cornet alors que dans l'entrejeu, Jean Lucas et Bruno Guimaraes Houssem Aouar se retrouvent. Les couloirs sont occupés par Rayan Cherki et Houssem Aouar alors que Moussa Dembélé est seul en pointe.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

FC Lorient : Nardi - Laporte, Fontaine, Morel - Mendes, Le Fée, Lemoine, Abergel, Le Goff - Wissa, Grbic

Olympique Lyonnais : Lopes - Diomandi, Marcelo, Denayer - Dubois, Lucas, Guimaraes, Cornet - Cherki, Dembélé, Aouar