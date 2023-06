Le PSG veut faire le gros coup Ilkay Gündogan !

La suite après cette publicité

Ilkay Gündogan (32 ans) se souviendra longtemps de cette année 2023. Il y a quelques semaines, le footballeur allemand est devenu père pour la première fois d’un petit-garçon nommé Kais. Sur les terrains de football, tout se passe aussi très bien pour lui. En effet, il réalise une excellente saison avec 11 buts et 6 assists en 50 matches toutes compétitions confondues. Capitaine de Manchester City, il a déjà soulevé deux trophées cette saison, la Premier League et la FA Cup.

Samedi soir à Istanbul, il espère remporter la Ligue des Champions. Il réaliserait l’un de ses rêves. L’Allemand a l’opportunité d’en réaliser un autre en signant cet été au FC Barcelone. En fin de contrat, le milieu intéresse les Culés, d’autant qu’il est libre. Mais rien ne dit qu’il portera la tunique blaugrana en 2023-24. En effet, les pensionnaires du Camp Nou font face à des difficultés financières, malgré le fait que la Liga ait validé leur plan de viabilité.

Le PSG pense à "Gundo"

Ils devront vendre des joueurs, ce qui n’est pas encore gagné. Cela a d’ailleurs coûté la signature de Lionel Messi. Si le FCB est toujours sur le coup, d’autres concurrents sont prêts à recruter "Gundo". Cette semaine, on a évoqué une offre importante venant d’Arabie saoudite. Ce jeudi, le quotidien L’Equipe révèle que le PSG a coché depuis plusieurs semaines le nom de l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Son profil, ses qualités techniques, son talent ou encore son expérience du très haut niveau sont très appréciés dans la capitale, où on l’imagine totalement s’intégrer dans l’équipe l’an prochain. Ce, même si l’objectif prioritaire était de franciser et rajeunir l’équipe. Mais le fait qu’il soit libre est aussi un avantage dont compte profiter Paris, qui ne veut pas faire de folies. Julian Nagelsmann, qui discute actuellement avec le PSG, n’aura aucun problème à valider cette piste s’il est nommé à la tête de l’équipe. La balle est dans le camp de Gündogan, qui penche entre le Barça et une prolongation à City. Le PSG part de loin !