Manchester City : la nouvelle masterclass d’İlkay Gündoğan

Bien heureux sera le club qui verra İlkay Gündoğan défendre ses couleurs la saison. En fin de contrat dans moins d’un mois avec Manchester City, le milieu de terrain allemand reste néanmoins l’un des piliers de la formation mancunienne dans cette saison 2022-2023, avec un brassard de capitaine sur la majorité des rencontres des Citizens (40 titularisations en tant que capitaine sur 54) entre la Premier League, remportée devant Arsenal, la Ligue des champions et les deux coupes nationales. Et à une semaine de jouer une finale de C1 cruciale pour les Citizens, l’international aux 66 sélections (17 buts) a offert un nouveau trophée aux siens.

Un troisième doublé en 6 matches

En effet, titulaire dans l’entrejeu de Pep Guardiola ce samedi après-midi à Wembley en finale de la FA Cup, İlkay Gündoğan a rapidement climatisé les supporters de l’éternel rival, Manchester United, d’une superbe volée en seulement 13 secondes de jeu pour crucifier David De Gea (1-0, 1e) avant de redonner l’avantage aux hommes en bleu ciel d’une nouvelle volée en dehors de la surface avec deux rebonds pour tromper la vigilance du portier espagnol (2-1, 51e). Une nouvelle prestation des grands soirs qui s’ajoute à un exercice déjà bien fourni de la part du numéro 8, auteur de son troisième doublé sur ses six derniers matches avec Man City.

Interrogé par la BBC à l’issue de la rencontre, le milieu allemand a savouré ce sacre final en coupe, avouant que ce but hâtif n’est pas le fruit du hasard : «gagner une finale est toujours spécial. Chaque trophée est spécial. Ce groupe le mérite. Nous avons très bien joué, la deuxième mi-temps a été incroyable et nous méritions de remporter un nouveau trophée. Il est évident que nous savons comment nous voulons jouer le coup d’envoi et c’est ce que nous cherchons à faire, en donnant un long ballon à Erling et en essayant d’obtenir une deuxième balle. La balle s’est placée de façon incroyable et je n’avais plus qu’à la frapper. C’était évidemment une bonne frappe». En toute modestie.

La saison prochaine à Manchester… ou ailleurs ?

Cette nouvelle copie du joueur de 32 ans, dans la fleur de l’âge, n’a pas surpris son entraîneur Pep Guardiola, qui n’a pas tari d’éloges son capitaine : «quelle saison il a eue. Les compétences sont là, mais il a aussi la mentalité. Il joue les grands matches comme s’il s’agissait de matches amicaux, il peut supporter la pression. La prolongation sera-t-elle bouclée ? Avec un peu de chance… Je le souhaite.» Auteur de 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, İlkay Gündoğan ne réalise pas son meilleur exercice sur le plan comptable (17 b. et 5 p.d. en 2020-2021) mais s’est démarqué un peu plus en devenant un profil rare, si ce n’est unique en son genre.

Maintenant, la question fatidique que se posent les supporters des Skyblues : restera-t-il ou non à Manchester City ? Pour rappel, le FC Barcelone aurait déjà trouvé un accord verbal avec le joueur et espère réaliser la bonne affaire de le signer gratuitement. Mais la direction sportive de City n’a pas dit son dernier mot, en lui proposant une prolongation de contrat. «Je n’ai pas besoin de ce genre de journées pour me sentir apprécié et me sentir spécial dans ce club. Je le sais et c’est pour cela que je suis ici depuis sept ans. Rien n’est encore décidé, nous verrons ce qui se passera», a-t-il conclu en bord terrain. Ce nouveau feuilleton pour l’imminent mercato estival s’ouvrira la semaine prochaine, après la finale de LDC…