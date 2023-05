Barça : ça se précise pour İlkay Gündoğan

La suite après cette publicité

Nouveau revirement dans le dossier İlkay Gündoğan. Alors que tendance penchait plutôt vers une prolongation de l’Allemand à Manchester City ces derniers jours, Mundo Deportivo révèle ce samedi qu’une nouvelle rencontre aurait eu lieu entre les dirigeants du Barça et le clan du joueur cette semaine.

Le quotidien catalan précise que cet échange aurait essentiellement porté sur l’aspect financier et la durée du contrat du joueur. En outre, les récents départs annoncés de Sergio Busquets, puis de Jordi Alba, devraient permettre au Barça de disposer d’une marge de manœuvre assez large et ainsi satisfaire les exigences de l’Allemand. Pour rappel, les deux Espagnols émargeaient respectivement à 12 et 11 millions d’euros par saison, ce qui en faisaient les deux salaires les plus conséquents de l’effectif catalan.

