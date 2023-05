Manchester City : énorme rebondissement dans le dossier Ilkay Gundogan

La suite après cette publicité

Mais que va faire Ilkay Gundogan cet été ? Le milieu de terrain allemand arrive en fin de contrat en juin prochain avec son club de Manchester City et le maître à jouer des Skyblues est ardemment convoité et courtisé par le FC Barcelone, qui cherche à se renforcer à moindre coût en vue de la prochaine saison. Même si le joueur de 32 ans semblait plus proche que jamais de la Catalogne ces derniers jours, un détail pourrait finalement tout changer dans ce dossier très bouillant.

En effet, alors qu’un accord verbal était évoqué par les médias catalans ces derniers jours, voilà que The Times annonce de son côté que la donne a complètement changé pour l’Allemand ce samedi. D’après les dernières indiscrétions du média anglais, la tendance est plus à une prolongation d’Ilkay Gündogan à Manchester City plutôt qu’à un départ libre du joueur cet été. Une belle opération en vue pour les Cityzens sachant que le milieu de terrain est ultra décisif en cette fin de saison.

Un contrat à long terme avec les Cityzens

Les dirigeants de Manchester City, qui avaient initialement proposé un contrat d’un an à Ilkay Gündogan, ont sûrement été convaincu par les dernières performances de leur joueur, en Ligue des Champions face au Real Madrid notamment. L’état major du club anglais serait même prêt à offrir au milieu de terrain un contrat à plus long terme. Le tout récent vainqueur de la Premier League offrirait un contrat de deux ans avec une option d’une année supplémentaire à l’Allemand, selon le très sérieux médias anglais.

L’échec de Manchester City dans le dossier Jude Bellingham a également conforté les dirigeants du club à prolonger Gündogan. Enfin, la publication d’outre-Manche ajoute que sa proximité avec Pep Guardiola et son confort dans le nord de l’Angleterre ont également pesé dans sa décision. Dans une forme étincelante ces dernières semaines, le joueur de 32 ans serait un renfort de choix pour le futur des Skyblues chez qui il est devenu un maillon essentiel. Pour rappel, le natif de Gelsenkirchen compte 9 buts et 6 passes décisives en 48 rencontres cette saison. En somme, voici une affaire qui devrait ravir tout le monde.