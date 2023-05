Le FC Barcelone touche enfin au but pour une première recrue

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, l’international allemand İlkay Gündoğan (66 sélections, 17 buts) est un dossier complexe, suivi de près par le FC Barcelone. Si certains dirigeants barcelonais s’inquiètent de l’âge avancé du joueur, qui a déjà 32 ans, d’autres estiment surtout qu’il pourrait être une pièce maîtresse du milieu de terrain catalan l’an prochain, pour entourer Pedri, Gavi et Frenkie De Jong.

Une recrue essentielle pour le Barça, qui a déjà inscrit huit buts et délivrés cinq passes décisives avec les Skyblues cette saison, en Premier League. De plus, l’ancien du Borussia Dortmund a décidé de baisser ses prétentions salariales afin de rejoindre la Catalogne. Tous les voyants sont donc au vert pour le FC Barcelone dans ce dossier et Sport affirme ce mardi matin que, depuis plusieurs jours, un accord verbal a été conclu entre la partie du joueur allemand et la direction barcelonaise.

À lire

Barça : Lionel Messi dicte sa loi

Pep Guardiola rêve de le garder

Le quotidien espagnol détaille que le club blaugrana a obtenu un accord du joueur pour un contrat courant pour les trois prochaines saisons. Mais rien ne sera officiel tant que l’international allemand n’aura pas terminé la saison avec Manchester City. De plus, le club blaugrana est confiant dans le fait que Gündogan et son entourage souhaiteraient maintenant vivre en Espagne, après de nombreuses années passées à Manchester City.

La suite après cette publicité

Pep Guardiola n’a d’ailleurs jamais caché vouloir le conserver. «Personne ne sait ce qui va se passer, peut-être qu’il va rester. Avec un peu de chance», avait-il expliqué devant la presse, après la victoire contre Everton, ce dimanche (0-3), où l’Allemand s’était offert un joli doublé pour rapprocher les Cityzens du titre. Mais c’est donc bien l’ancien club de Pep Guardiola qui est sur le point de toucher au but dans ce dossier.