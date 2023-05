Le FC Barcelone reçoit une excellente nouvelle pour une piste prioritaire du mercato !

La suite après cette publicité

İlkay Gündoğan au FC Barcelone l’été prochain ? Ce qui était jusqu’alors qu’une probabilité vient de devenir une réelle possibilité. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester City, l’international allemand (66 sélections, 17 buts) suscite pourtant de nombreuses interrogations en Catalogne. Si certains dirigeants barcelonais s’inquiètent de l’âge avancé du joueur, qui a déjà 32 ans, d’autres pointent surtout les prétentions salariales élevées du Citizen, qui plus est dans un contexte financier assez difficile.

Oui mais voilà, à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo, la donne pourrait rapidement changer et le scepticisme présent chez les Culers définitivement levé. En effet, le média espagnol indique que l’ancien du Borussia Dortmund a décidé de baisser ses prétentions salariales afin de rejoindre la Catalogne, lui qui vient de devenir papa.

Par ailleurs, MD précise que le milieu de terrain allemand aimerait mener sa vie de famille à Barcelone et considérerait le contrat proposé par le Barça comme plus intéressant que celui de Manchester City. La raison ? Un bail plus long, même si moins lucratif. Dans cette optique, le natif de Gelsenkirchen aurait d’ores et déjà accepté un salaire annuel de 6 millions d’euros alors qu’il gagne actuellement 10,5 millions d’euros chez les Skyblues… Si tout semble donc se décanter entre les différentes parties, reste désormais à régler une dernière étape pour les Blaugranas.

Imposé par la Liga, le fair-play financier demeure, à ce titre, un obstacle de poids pour les Culers. Pour autant, la direction catalane reste optimiste et espère toujours un retour positif dans un peu moins d’une semaine. À noter par ailleurs que les Culers disposent d’un avantage de taille dans ce dossier puisque l’agent de l’Allemand est le même que celui d’un certain Andreas Christensen et connaît donc parfaitement le contexte économique de l’actuel leader de la Liga.

Interrogé dernièrement sur son avenir, pour Sky Germany, İlkay Gündoğan préférait lui se concentrer sur la fin de saison épique qui attend Manchester City. «Mon avenir n’est pas encore décidé. Bien sûr, il y a des discussions en coulisses. Mais je n’entrerai pas dans les détails maintenant. Je suis heureux d’être ici à Manchester City et d’être le capitaine (…) Mais pour le moment, aucune signature n’a été faite n’importe où». Au regard des derniers éléments annoncés, un départ vers la Catalogne semble, malgré tout, plus que jamais d’actualité…