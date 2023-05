İlkay Gündoğan sème la discorde au FC Barcelone !

Du côté du Barça, l’actualité mercato est surtout marquée par Lionel Messi. Le club catalan rêve de rapatrier l’Argentin, et, comme dévoilé par nos soins, la direction de Joan Laporta se montre très optimiste quant à ses chances de finaliser ce dossier. Mais forcément, le Barça ne travaille pas que sur le dossier Messi, et il y a bien d’autres joueurs que les Catalans espèrent attirer dans leurs rangs cet été.

La suite après cette publicité

Parmi les joueurs en question, il y a İlkay Gündoğan. Le milieu de terrain international allemand arrive en fin de contrat en juin, et son niveau à Manchester City reste plus que convaincant. Un possible gros coup à prix zéro qui commence cependant à créer une certaine division en interne du côté du Barça. Le quotidien Sport indique ainsi que les négociations sont avancées, mais qu’il faut le dernier feu vert de la direction pour valider sa signature.

À lire

Vitor Roque prêt à attendre le FC Barcelone

Xavi le veut mais…

Certains dirigeants ont ainsi des doutes, et retardent la signature du contrat. Il y a deux raisons principales qui font stagner l’opération : l’âge avancé du joueur, qui a déjà 32 ans, ainsi que ses prétentions salariales assez élevées, dans un contexte financier assez difficile. Le côté sportif n’entre pas en compte, puisque tout le monde au club est convaincu de son niveau et de ce qu’il peut apporter.

La suite après cette publicité

Les dirigeants sont ainsi réticents à s’aligner sur ses demandes, au risque de le voir filer ailleurs. Mateu Alemany, le directeur du football du club, est ainsi en train de travailler avec l’agent du joueur pour voir s’il peut négocier à la baisse, sachant que Xavi veut absolument l’avoir dans son effectif la saison prochaine. affaire à suivre…