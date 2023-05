Ligue des Champions, Manchester City : İlkay Gündoğan brille de mille feux !

La suite après cette publicité

Entre transferts onéreux et prêts, le prochain mercato estival s’annonce, une nouvelle fois, passionnant. Une fenêtre au cours de laquelle les différents clubs auront, malgré tout, également l’occasion de réaliser des belles affaires avec de nombreux agents libres. Parmi eux, İlkay Gündoğan (32 ans) devrait logiquement attiser diverses convoitises. En fin de contrat avec Manchester City en juin prochain, l’international allemand (66 sélections, 17 buts) ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Pour autant, au regard de ses récentes performances, les prétendants ne risquent pas de manquer à l’appel.

Un rendement offensif éblouissant !

Auteur d’une nouvelle prestation XXL face à Everton (0-3) dans le cadre de la 36e journée de Premier League, l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund réalise une fin de saison de haute volée. Impliqué sur les trois buts au Goodison Park, le natif de Gelsenkirchen a ainsi inscrit deux buts et délivré une passe décisive pour Erling Haaland moins de deux minutes après l’ouverture du score. Une partition exceptionnelle ponctuée d’un splendide coup franc. À l’entrée de la surface et légèrement excentré sur le côté gauche, İlkay Gündoğan trompait, en effet, Jordan Pickford d’une frappe en finesse.

Après son doublé décisif contre Leeds United (2-1), lors de la précédente journée, le numéro 8 des Skyblues totalise désormais 9 buts et 7 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Un rendement impressionnant qui permet, au passage, aux hommes de Pep Guardiola de filer tout droit vers un nouveau titre de Champion d’Angleterre au royaume de Sa Majesté. De quoi également lui promettre un été agité, à l’heure où son futur demeure incertain. Interrogé, à ce titre, en conférence de presse, le technicien des Citizens avouait d’ailleurs le flou existant.

Un avenir incertain…

«Personne ne sait ce qui va se passer, peut-être qu’il va rester. Avec un peu de chance». De la chance, il en faudra forcément aux Mancuniens puisque l’Allemand est bel et bien au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Si le Paris Saint-Germain a notamment été évoqué, le FC Barcelone reste cependant la destination la plus probable pour lui. Dans cette optique, Mundo Deportivo indiquait, samedi dernier, que l’ancien joueur des Marsupiaux avait décidé de baisser ses prétentions salariales afin de rejoindre la Catalogne, lui qui vient de devenir papa. Une excellente nouvelle pour le board barcelonais, fraîchement titré en Liga et qui s’inquiétait des émoluments demandés par l’Allemand.

Le quotidien espagnol précisait, par ailleurs, que Gündoğan aurait d’ores et déjà accepté un salaire annuel de 6 millions d’euros alors qu’il gagne actuellement 10,5 millions d’euros chez les Skyblues. En effet, le milieu de terrain allemand aimerait mener sa vie de famille à Barcelone et considérerait le contrat proposé par le Barça comme plus intéressant que celui de Manchester City. La raison ? Un bail plus long, même si moins lucratif. Méfiance toutefois car si toutes les parties semblent, aujourd’hui, s’entendre sur les conditions d’une éventuelle arrivée chez les Blaugranas, le nouveau Champion d’Espagne devra régler un dernier détail. Et non des moindres.

Le Barça tient la corde mais doit se méfier !

Imposé par la Liga, le fair-play financier demeure, à ce titre, un obstacle de poids pour les Culers. Si cette contrainte bloque actuellement le possible retour de Lionel Messi, la direction catalane reste quant à elle optimiste et espère toujours un retour positif dans quelques jours (réponse fixée le 19 mai prochain). Une chose est sûre, avec Gündoğan, le Barça a flairé la bonne affaire et compte bien mettre toutes les chances de son côté pour enrôler l’Allemand de 32 ans. À noter d’ailleurs que les Culers disposent d’un avantage de taille dans ce dossier puisque l’agent du Citizen n’est autre que celui d’un certain Andreas Christensen, actuellement sous les couleurs barcelonaises. Un atout de taille face à la concurrence…

Interrogé dernièrement sur son avenir, pour Sky Germany, İlkay Gündoğan préférait lui se concentrer sur la fin de saison épique qui attend Manchester City. «Mon avenir n’est pas encore décidé. Bien sûr, il y a des discussions en coulisses. Mais je n’entrerai pas dans les détails maintenant. Je suis heureux d’être ici à Manchester City et d’être le capitaine (…) Mais pour le moment, aucune signature n’a été faite n’importe où». Au regard des derniers éléments annoncés, un départ vers la Catalogne semble, malgré tout, plus que jamais d’actualité. En attendant, Manchester City pourra encore profiter de son protégé pour sécuriser un nouveau titre en Premier League et tenter de renverser, ce mercredi, le Real Madrid lors des demi-finales retour de Ligue des Champions. À l’aller, c’est d’ailleurs ce même İlkay Gündoğan qui avait décalé Kevin De Bruyne sur le magnifique but égalisateur…

