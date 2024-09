Ligue 1 : Rennes se rassure et plonge Montpellier dans la crise

Un duel entre deux équipes en proie aux doutes. Ce dimanche, le Stade Rennais accueillait Montpellier dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Large vainqueur de l’OL le 18 août, le club breton n’y arrive plus depuis et enchaîne les revers. Il était donc impératif pour la bande à Julien Stéphan d’éteindre l’incendie avant que celui-ci ne se propage davantage face à une formation montpelliéraine à la recherche de sa première victoire et décimée par les blessures. Si Rennes n’a pas eu énormément d’opportunités franches au cours des premières minutes, les Bretons ont fait preuve d’une efficacité redoutable pour prendre la pleine mesure de la partie.

Titulaire en puissance sous Stéphan, Blas a confirmé son nouveau statut dans cette équipe rennaise en ouvrant la marque d’un bel enroulé du gauche, et ce, après une combinaison inédite avec Gronbaek sur coup franc (1-0, 24e). Buteur pour la deuxième fois depuis la reprise des hostilités cet été, l’ancien Nantais a ensuite été imité par son partenaire Kalimuendo à l’heure où Rennes, sans véritablement être bousculé par son adversaire, déployait son football. Décevant jusqu’ici à la pointe de l’attaque rennaise, le médaillé d’argent aux JO de Paris avait à cœur de justifier la confiance de son coach, raison pour laquelle l’attaquant tricolore s’est appliqué pour reprendre un centre au cordeau d’Assignon depuis l’aile droite (2-0, 35e).

Rennes s’est amusé contre Montpellier

De quoi plonger un peu plus la tête sous l’eau des Montpelliérains peu inspirés offensivement et sans doute plombés par leur approche trop défensive tout au long du premier acte. En maîtrise, le SRFC s’est tout de même fait peur avant le repos au moment où Savanier forçait Mandanda à s’envoler pour repousser sa lourde frappe (44e). Un premier signe de révolte qui en appelait un autre au retour des vestiaires. Oublié par la défense rennaise sur un coup franc tiré par Savanier, Adams a pensé redonner l’espoir au MHSC avant d’être signalé en position de hors-jeu (51e). Sauvé par le VAR et M. Pignard, Rennes a placé un coup d’accélérateur pour se mettre définitivement à l’abri.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Rennes 6 4 3 2 0 2 8 5 17 Montpellier 1 4 -11 0 1 3 2 13

Trouvé à l’entrée de la surface, Gronbeak a mis en exergue ses qualités techniques pour slalomer entre les défenseurs héraultais et placer un tir du droit imparable pour Lecomte (3-0, 61e). Récompensé pour l’ensemble de son œuvre depuis le coup d’envoi et avec le sentiment du devoir accompli, le Norvégien pouvait sereinement céder sa place à un autre renfort estival, Jota. Si le Portugais a fait un peu le show sans parvenir à débloquer son compteur, le Stade Rennais a validé un précieux succès avec la manière. Si cette victoire permet aux Bretons de recoller au top 6, ce résultat enfonce un peu plus Montpellier dans la crise, scotché à l’avant-dernier rang de Ligue 1.