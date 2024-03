Indice UEFA : la France passe devant l’Espagne !

12,583 points. C’est le nombre de points totalisé par les clubs français à l’indice UEFA l’an passé au terme d’une saison 2022/23 européenne catastrophique. Tout l’opposé de celle en cours puisque nos représentants ont déjà glané 14,416 points en ce tout début du mois de mars. Et c’est loin d’être terminé à la vue des résultats acquis cette semaine par le PSG, l’OM et le LOSC. Car oui, les trois formations hexagonales sont en forme et cela s’est vu ! Et tout cela est de très bon augure pour bénéficier de 7 places en Coupe d’Europe en 2025-26 comme cela sera déjà le cas l’an prochain (4 clubs de Ligue 1 seront engagés en C1, à savoir 3 qualifiés directs plus 1 en tours préliminaires).

Le club de la capitale s’est brillamment imposé à San Sebastian face à la Real Sociedad (1-2) obtenant par l’occasion son ticket pour les 1/4 de finale de la compétition avec son petit bonus de point à la clé. De son côté, le LOSC a écrasé le club autrichien du Sturm Graz loin de ses bases en Ligue Europa Conférence (0-3). Quant à l’OM, il n’a fait qu’une bouchée de Villarreal pour le grand retour de Marcelino à l’Orange Vélodrome (4-0). La formation espagnole, dernière représentante en lice de l’Espagne hors Ligue des Champions, s’apprête donc, sauf improbable remontada, à quitter la scène continentale la semaine prochaine.

L’Espagne prend l’eau à l’indice UEFA

Le Sous-marin jaune, qui a pris l’eau sur la Canebière, symbolise clairement le déclin de l’Espagne à l’indice UEFA déjà entre-aperçu la saison dernière. Selon toutes vraisemblances, cette dernière devrait terminer derrière la France sur le classement de la saison en cours, une première historique… Qu’il semble loin le temps où notre voisin pyrénéen dominait outrageusement la scène continentale avec l’Angleterre. Le Real Madrid, qui a obtenu sa qualification de manière controversée face à Leipzig cette semaine (0-1, 1-1 à Bernabeu), ne dira pas le contraire.

Il faudra de grands matches de l’Atletico de Madrid face à l’Inter et du Barça face au Napoli pour éviter un fiasco qui ferait tache en Espagne. L’affaire ne sera pas simple puisque les clubs italiens sont irrésistibles en Coupe d’Europe cette saison et dominent outrageusement le classement de l’indice sur la saison en cours avec un point d’avance sur l’Allemagne.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 08/03/2024 :

-1. Italie 16,571 (6/7)

-2. Allemagne 15,500 (4/7)

-3. Angleterre 14,625 points (6/8)

-4. France 14,416 points (3/6)

-5. Espagne 13,437 points (4/8)

-6. Rep. Tchèque 13,000 points (3/4)

-7. Belgique 12,400 points (2/5)

-8. Turquie 11,500 points (1/4)

-9. Portugal 10,166 points (3/6)

-10. Pays-Bas 9,800 points (2/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 101,553 points

-2. Espagne 86,864 points

-3. Italie 85,855 points

-4. Allemagne 82,767 points

-5. France 64,997 points

-6. Pays-Bas 61,300 points

-7.Portugal 55,482 points

-8. Belgique 46,800 points

-9. Turquie 38,100 points

-10. Écosse 36,050 points