La savoureuse anecdote d'Ashley Cole au sujet de Zlatan Ibrahimovic

Invité de l'émission anglaise A League of their own, l'ancien latéral gauche Ashley Cole a livré quelques anecdotes, notamment au sujet de Zlatan Ibrahimovic. Les deux hommes se sont côtoyés durant leur année commune au LA Galaxy en 2018. Et Cole d'en dire plus sur le comportement de l'attaquant suédois.

« Il a deux personnalités. Avec nous, dans le vestiaire, il était brillant, calme, très humble. Mais pour les médias, il se prend pour Dieu. Il pouvait débarquer dans le vestiaire, à certaines reprises, et reprocher clairement aux gars leur conduite de balle pourrie, leur lenteur, etc », commence-t-il par raconter, avant de revenir, avec le sourire, sur la celle fois où les deux hommes se sont accrochés. « Avec moi, il a essayé une fois. Il avait levé les mains en l'air et je lui ai dit : "baisse tes putain de mains" ! Honnêtement, je pensais : "tu as peut-être raison mais ne lève pas les mains comme ça"! »