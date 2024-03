LdC : Imanol Alguacil envoie déjà le PSG en finale !

La Real Sociedad n’a rien pu faire, mardi soir, sous les yeux de son public. Malgré la réduction du score tardive de Mikel Merino (89e), la messe était déjà dite et les Basques ont logiquement pris la porte contre des Parisiens très sérieux. Interrogé en conférence de presse sur la performance des champions de France en titre, Imanol Alguacil, le technicien de l’actuel 7e de Liga, a d’ailleurs reconnu la supériorité de la bande à Luis Enrique. Au point de faire du PSG, un favori à la victoire finale. «Si le PSG joue comme il l’a fait aujourd’hui, il sera à la hauteur du Real Madrid et de City, sans aucun doute», a tout d’abord lancé l’Espagnol de 52 ans.

Et d’ajouter : «en termes de qualités, de puissance, c’est évident et le travail défensif qu’ils ont effectué aujourd’hui en dit long sur le PSG, ses joueurs et surtout son entraîneur. Ce n’est pas la qualité, ce n’est pas le physique, c’est la façon dont le PSG a travaillé, la façon dont il a défendu, la façon dont il a pressé, c’est compliqué. Si aujourd’hui nous n’avons pas vu une bonne version de la Real Sociedad avec le ballon, surtout en première mi-temps, c’est à cause de l’excellent pressing du PSG. C’est vrai que nous étions loin de la qualification, surtout après le premier but, mais nous devons nous féliciter de la manière dont nous avons joué contre l’équipe, pour l’instant selon moi, favorite pour atteindre la finale». Voilà qui est dit !