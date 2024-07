Bayern Munich : Matthijs de Ligt veut rejoindre Manchester United

Après avoir perdu le titre en Bundesliga au profit du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, le Bayern Munich a bien l’intention de retrouver sa suprématie nationale lors de l’exercice 2024-2025. Pour entamer ce nouveau cycle, les dirigeants bavarois ont d’ailleurs décidé de miser sur un nouvel entraîneur. Suite aux nombreux refus, le board du Rekordmeister a finalement mis la main sur Vincent Kompany, arrivé sur le banc munichois pour succéder à Thomas Tuchel. Si le dossier du coach est donc réglé, le dernier troisième du championnat allemand a désormais bien l’intention d’enflammer le mercato estival. Plusieurs noms sont déjà liés pour renforcer les rangs de l’entraîneur belge. Il est hors de question de vivre un nouvel exercice sans trophée en Bavière.

Dans cette optique, le demi-finaliste de la Ligue des Champions s’active et a d’ores et déjà dressé une short-list séduisante. De Dani Olmo à Jonathan Tah en passant par John Stones, Nico Williams ou encore Joshua Zirkzee, les noms ne manquent pas. Avant de recruter, le Bayern Munich compte néanmoins effectuer un grand ménage. Dès lors, Sky Germany affirme que la direction bavaroise a ouvert la porte à plusieurs joueurs de l’effectif, et non des moindres. Recruté pour 67 millions d’euros en 2022, Matthijs de Ligt (24 ans) ne sera, à ce titre, pas retenu par le club allemand. Et comme annoncé ces derniers jours, un grand club européen est prêt à lui offrir une nouvelle chance de briller, alors que le Néerlandais de 24 ans peine à gagner en stabilité et solidité depuis son départ de l’Ajax Amsterdam.

Des retrouvailles en Angleterre ?

Après des dernières saisons compliquées, Matthijs de Ligt pourrait bien se relancer en découvrant un nouveau championnat. En effet, les sirènes de la Premier League retentissent pour le roc néerlandais. Selon les informations de Sky Germany, Manchester United a eu des discussions initiales avec le Bayern Munich pour explorer les conditions d’un éventuel accord pour l’international néerlandais. Matthijs de Ligt serait intéressé par un transfert à Manchester United, suite à l’intérêt du club. Les négociations pourraient être facilitées par l’entraîneur Erik ten Hag, qui a déjà entraîné De Ligt à l’Ajax. Le tacticien des Red Devils veut que le joueur de 24 ans fasse partie de son équipe à Old Trafford la saison prochaine. Sky, en Allemagne, a également rapporté que la valorisation du Bavarois avoisinerait les 50 millions d’euros, et que des bonus pourraient s’ajouter en cas de transfert. Le rapport ajoute que les demandes contractuelles de de Ligt ne devraient pas constituer un problème pour Manchester United, bien déterminé à verrouiller sa venue assez rapidement.

L’agent de De Ligt, Rafaela Pimenta, négocie uniquement sur les termes d’un accord avec les Red Devils même si le média BILD nous révèle que le PSG serait intéressé par les services de l’ex-défenseur de l’Ajax Amsterdam. En ce qui concerne le principal concerné, il lui reste actuellement trois ans de contrat avec le Rekordmeister qu’il avait rejoint en provenance de la Juventus Turin en 2022. Matthijs De Ligt a fait 30 apparitions toutes compétitions confondues pour le Bayern la saison dernière, marquant deux fois. Il a cependant dû faire face à une concurrence intense chez les géants allemands, aux côtés de Dayot Upamecano, Kim Min-jae et Eric Dier. Le natif de Leiderdorp est actuellement en Allemagne avec les Pays-Bas à l’Euro 2024, toujours en lice. Cependant, il n’a pas encore joué une seule minute pour l’équipe de Ronald Koeman lors du tournoi. À noter néanmoins que le club mancunien maintient aussi un intérêt pour le défenseur anglais d’Everton, Jarrad Branthwaite. Mais les Toffees ne veulent pas et n’ont pas besoin de vendre sa pépite dans l’immédiat.