Metz : Frédéric Antonetti a démissionné

Triste fin de saison pour Metz. Les Lorrains évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, eux qui ont terminé à la dix-neuvième place, à un petit point de la position de barragiste occupée par l'ASSE. Habitués à faire l'ascenseur, les Grenats devront en plus se trouver un nouveau coach.

Selon RMC Sport, Frédéric Antonetti et son adjoint Benoît Tavenot ont présenté leur démission à la direction du FC Metz. Et ce, alors que la tête du coach ne semblait pas forcément en danger malgré la relégation. Plus qu'à attendre pour connaître celui qui sera chargé de faire remonter le club dans l'élite du football français.