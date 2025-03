OL - Le Havre : John Textor pousse un coup de gueule contre l’arbitrage

Ce dimanche, l’OL s’est imposé à domicile face au Havre (4-2). Malgré le score fleuve qu’affiche le tableau d’affichage, les Gones ont vu cette victoire se dessiner dans les derniers instants de la rencontre avec l’apport des entrants lyonnais. Une rencontre qui a été marquée par les décisions arbitrales de M.Dechepy. Alors que l’arbitrage est sous tension depuis le début de l’année en Ligue 1, ce match a provoqué l’ire de plusieurs acteurs de la rencontre.

La suite après cette publicité

Expulsé pour avoir fait part de son courroux sur une faute non sifflée qui a mené à un but rhodanien, Didier Digard, le coach havrais, a égratigné l’arbitre et son attitude après la rencontre. Sur les réseaux sociaux, John Textor y est allé de son commentaire en story Instagram pour pointer du doigt la décision de l’arbitre de siffler un penalty litigieux en faveur des Havrais : «je suis très déçu de l’arbitre du match. Le VAR aurait dû confirmé qu’il n’y avait pas de contact. Le joueur du Havre trébuche sur son propre pied.»