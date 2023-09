Ça se tend déjà entre le Bayern Munich et Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Repartir sur des bases solides et saines. Voilà pourquoi le Bayern Munich avait, à la surprise générale, limogé Julian Nagelsmann en plein milieu de la saison pour nommer Thomas Tuchel. Lui laisser le temps de s’adapter tout en sauvant les meubles en Bundesliga, puis rétablir la nette domination du Bayern avec un jeu clinquant. Mais la greffe Tuchel n’a pas bien pris, et la tension est déjà bien présente, après seulement 3 journées de Bundesliga, pourtant ponctuée par trois victoires.

Avec, comme souvent, le mercato en déclencheur d’incompréhensions. La direction du Bayern pensait avoir fait le nécessaire en offrant Harry Kane à Thomas Tuchel, réglant ainsi enfin le problème du numéro 9 qui avait pourri la saison précédente. Kim Min-Jae a lui été recruté pour pallier le départ de Lucas Hernandez au PSG. Mais la fin du mercato a pris de court les dirigeants bavarois, avec le départ de Benjamin Pavard pour l’Inter Milan et la vente de Ryan Gravenberch à Liverpool. Deux départs acceptés par la direction, mais qui restent en travers de la gorge de Thomas Tuchel.

Tuchel exaspère déjà ses dirigeants

Leonardo s’en souvient encore, il ne faut pas braquer le coach allemand, sous peine de le voir sortir des punchlines publiquement contre sa direction. « L’effectif est un peu maigre, un peu petit. Nous avons six joueurs défensifs pour notre ligne de 4 défenseurs », a-t-il ainsi reproché avant la rencontre face au Borussia Mönchengladbach le week-end dernier. Pourtant, comme l’explique le journal Bild, des solutions de dernière minute ont été proposées à Tuchel, comme par exemple un nouveau prêt de João Cancelo. Refus du technicien, provoquant l’incompréhension d’une partie du staff.

Mais ce qui contrarie le plus Tuchel est l’absence du numéro 6 qu’il a tant réclamé, provoquant l’incompréhension des dirigeants et de ses propres joueurs. Le transfert avorté de João Palhinha, qui avait eu le temps de poser avec le maillot du Bayern, pour lequel le club bavarois avait concédé un effort conséquent en lâchant 65 M€, reste en travers de la gorge du coach. La direction, incarnée par le président du conseil d’administration Jan-Christian Dreesen (56 ans) et le directeur technique Marco Neppe (37 ans), n’a pas apprécié être pointée du doigt par Tuchel, d’autant plus que le recrutement d’un numéro 6 ne lui semblait pas nécessaire. Comme au PSG, comme à Dortmund aussi par le passé, Tuchel joue à un jeu dangereux en exprimant de manière trop régulière une forme de mécontentement, tout en disposant d’un effectif qui ferait saliver plus d’un coach. La sérénité recherchée par le Bayern Munich semble déjà un lointain souvenir…