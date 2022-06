DCNG : Strasbourg et Rennes sans soucis

La Direction Nationale de Contrôle et de Gestion poursuit son examen des clubs professionnels en cette fin de saison. Le Stade Rennais et le RC Strasbourg ont été auditionnés et ne feront l'objet d'aucune mesure, comme annoncé ce jeudi par l'organe de contrôle de la Ligue de Football Professionnel.

Idem pour le FC Metz et Le Havre, pensionnaires de Ligue 2. À noter que le Sporting Club de Bastia voit sa masse salariale et ses indemnités de mutations encadrées «sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision» du CA de la LFP.