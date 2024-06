Amical : la Slovénie et Benjamin Šeško déçoivent face à la Bulgarie

À huit jours de son entrée en lice à l’Euro face au Danemark, la Slovénie n’a pas rassuré. Confrontés à la Bulgarie ce samedi, les coéquipiers de Jan Oblak n’ont pu se contenter que d’un match nul (1-1).

Surpris d’entrée avec l’ouverture du score de Despodov sur penalty (4e, 0-1), les Slovènes ont égalisé quelques minutes plus tard grâce à Sporar (14e, 1-1), et puis plus rien. À noter que la Bulgarie n’est de son côté pas qualifiée pour l’Euro, puisqu’elle avait terminé dernière du Groupe G, dans lequel la Hongrie et la Serbie se sont octroyés les deux strapontins.