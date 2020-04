MU : le gros don de Marcus Rashford

Comme de nombreux footballeurs, Marcus Rashford (22 ans) se mobilise dans la lutte contre le coronavirus. L'attaquant de Manchester United a aidé à récolter près de 23M€ pour FareShare, la plus grosse organisation caritative du Royaume de Sa Majesté luttant contre la faim et le gaspillage alimentaire. Rashford a fait un don de plus de 50 000£ (environ 57 000€) pour venir en aide aux enfants ne pouvant pas bénéficier des repas dans les écoles en pleine crise de coronavirus.

«Nous en sommes arrivés au point où nous avons reçu beaucoup de dons, plus que nous ne l'avions prévu, et nous avons eu du mal à livrer la nourriture aux gens. C'est donc là que les grandes entreprises (alimentaires) comme Tesco, Co-op, Asda sont intervenues et nous ont aidés à livrer et à faire ce genre de choses, ainsi que leurs propres dons, qui ont été importants. Donc oui, c'est vraiment un grand point positif. Je me suis dit que s'il y avait un moyen d'aider les gens et les enfants en particulier, nous devions essayer de le faire», a notamment expliqué le numéro 10 des Red Devils à UTD Podcast.