EdF Espoirs : Thierry Henry évoque le cas Mbappé

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a abordé différents sujets. Sans surprise, le cas de Kylian Mbappé a été évoqué. Désireux de jouer les Jeux olympiques à Paris, le joueur du PSG a-t-il déjà discuté avec le champion du monde 98 ? Henry a botté en touche.

« Sur le terrain, cela aurait été pas mal. Mais malheureusement, je ne pourrai pas vous aiguiller. On a les JO en France, c’est historique. Je suis très heureux, mais pour l’instant, c’est priorité à l’Euro Espoirs et je pense aux joueurs nés au 1er janvier 2002 et c’est déjà pas mal », a-t-il indiqué en conférence de presse.