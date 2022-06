La plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo a été rejetée

Une jeune femme du Nevada avait affirmé que Cristiano Ronaldo l'avait violé en 2009 à Las Vegas et lui réclamait des millions d'euros. Un procès était en cours à Las Vegas, visant à prouver la culpabilité du Portugais, mais AP News indique ce samedi que la juge du Nevada y aurait mis un terme, clamant la "conduite de mauvaise foi" et "l'utilisation de documents détournés" de la part de la plaignante. Elle affirme ainsi l'innocence du quintuple Ballon d'Or.

«J'estime que l'obtention et l'utilisation continue de ces documents étaient de mauvaise foi, et que la simple disqualification de Stovall (l'avocate de la plaignante) ne remédiera pas au préjudice subi par Ronaldo, car les documents détournés et leur contenu confidentiel ont été tissés dans le récit même des revendications de (la plaignante Kathryn) Mayorga,»expliquait la juge dans son document de 42 pages expliquants les faits.