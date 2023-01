Maroc : Walid Regragui révèle comment il a convaincu Hakim Ziyech de revenir

C’était l’un des gros chantiers de sa prise de fonction. Auteur d’un travail remarquable à la tête de la sélection marocaine lors du dernier Mondial (élimination en 1/2 finale contre la France), Walid Regragui avait confié en amont du tournoi avoir besoin de "ses meilleurs joueurs". Hakim Ziyech, qui avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale en février dernier suite à une brouille avec l’ancien sélectionneur Vahid Halilhodzic, faisait évidemment partie de ceux-là.

Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, l’ancien entraîneur du Wydad Casablanca est revenu sur la façon dont il a convaincu le joueur de Chelsea de se raviser : «Le plus dur, c’était de lui parler en tête à tête, car il était fâché de sa situation. Il ne répondait plus, donc je suis passé par un ami en commun. Et on s’est parlé par vidéo d’abord. On a posé les bases du projet Coupe du Monde. La priorité, c’était qu’on soit unanime, les joueurs comme moi, sur son retour. Je ne voyais pas le Maroc au Qatar sans ses meilleurs éléments», a-t-il déclaré. Une décision payante puisque l’ancien joueur de l’Ajax d’Amsterdam a fait un retour fracassant, contribuant largement à la performance historique de son pays.

