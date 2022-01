Le FC Barcelone a bouclé sa troisième recrue du mercato hivernal

La suite après cette publicité

Décidemment, Joan Laporta et son DG Mateu Alemany n'avaient pas menti lorsqu'ils avaient annoncé que le FC Barcelone allait recruter cet hiver. Pour l'instant, les deux principaux dirigeants du club catalan ont déjà fait deux jolis cadeaux à Xavi : Dani Alves, mais surtout Ferran Torres, enrôlé pour une somme dépassant les 55 millions d'euros avec des modalités de paiement avantageuses.

La direction blaugrana est à l'écoute des volontés de l'entraîneur, et ce dernier souhaitait maintenant enrôler Alvaro Morata, qu'il a même appelé personnellement pour le convaincre de débarquer au Camp Nou. Et l'attaquant de la Juventus, prêté par l'Atlético de Madrid, avait vite dit oui, tout comme la Juventus ne voyait pas d'inconvénient à se séparer de lui. Restait encore à trouver un accord avec les Colchoneros...

Xavi le considère comme un top joueur à son poste

Et si on utilise le passé, c'est parce que visiblement, l'opération est bouclée. C'est du moins ce qu'annonce le quotidien AS, qui explique que c'est fait à 95%, et qui affirme que, selon des sources proches du dossier, il n'y a que quelques derniers petits détails à régler. Il s'agira d'un prêt de six mois avec une option d'achat, et Xavi veut déjà l'avoir sous ses ordres pour les demies de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid le 12 janvier.

Là aussi, pour pouvoir l'inscrire en Liga, il faudra d'abord dégraisser et faire baisser la masse salariale afin de rentrer dans les clous du fair-play financier imposé par le championnat espagnol. En somme, des joueurs comme Samuel Umtiti et Philippe Coutinho devront partir. L'entraîneur du Barça estime que Morata fait partie des meilleurs attaquants du monde et il débarquera dans une équipe où il connaît du monde, comme Ansu Fati et Ferran Torres, qu'il côtoie régulièrement en sélection. Xavi est gâté !