CdF, Nantes : le District de Seine-Saint-Denis cartonne Kita

Le 32e de finale de Coupe de France entre Nantes et la JA Drancy (National 3) continue de faire couler beaucoup d’encre. Pour rappel, les Canaris se sont largement imposés 4-0, mais n’ont pas voulu laisser leur part de la recette. Résultat : le club francilien va devoir faire un virement de 13 000€. Depuis, Waldemar Kita n’a pas manqué de répondre à Drancy et d’accuser le club du 93 de ne pas s’être bien comporté. «Ce qui est dit n’est pas trop correct de sa part, car si on veut discuter de quelque chose, il faut être correct avec les gens et bien les accueillir. Ni le président de Drancy ni personne de son club ne s’est présenté à nous ni ne nous a accueillis ! Je trouve que c’est un manque de savoir-vivre. Et on nous a laissés à l’écart, seuls dans le stade. Je ne me plains pas, mais il faut être respectueux et poli.»

Suite aux accusations de Kita, RMC Sport nous apprend que le District de Seine-Saint-Denis s’est mêlé de l’affaire. « Son Président et son Comité directeur ont découvert avec étonnement les propos du président du FC Nantes au lendemain de la qualification de son équipe en Coupe de France face à la JA Drancy. Laisser sa part de recette à un club amateur n’a rien d’obligatoire. C’est un geste traditionnel, le symbole d’une forme de reconnaissance des clubs professionnels à l’égard des clubs amateurs. C’est une façon élégante de perpétuer les valeurs de la Coupe de France : le respect, le partage et la solidarité entre les "petits" et les "gros". Que le FC Nantes n’y consente pas relève de sa liberté la plus élémentaire. Qu’il justifie cette position par des procès en "savoir-vivre" nous paraît aussi injuste que diffamatoire, à l’égard d’un club historique de notre département », a indiqué le District.