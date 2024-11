ASSE - RCSA : nouvelle plainte pour homophobie déposée contre DAZN et la LFP

D’après les informations du quotidien L’Équipe, l’association "Stop Homophobie" aurait déposé une nouvelle plainte à l’encontre de la LFP et DAZn après les chants homophobes survenus lors du match entre l’AS Saint-Étienne et le Racing Club de Strasbourg. Le collectif "Rouge Direct" qui lutte contre l’homophobie dans le football, avait d’ailleurs déjà signalé ces chants sur X, en identifiant le ministre des Sports (Gil Avérous) et le ministre de l’Intérieur (Bruno Retailleau).

Une plainte a donc été déposée ce lundi matin pour «injures et provocations à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle». Le chant à l’origine de cette dernière : «Nous nous sommes les Stéphanois, oh Lyonnais bande de pédés ! Pour voir notre équipe gagner, on va tous vous enculer !» Avec la mise en évidence de ses chants, et après la tribune Auteuil du Parc des Princes, Geoffroy-Guichard pourrait lui aussi voir une de ses tribunes être suspendue, au moins partiellement, dans les prochains jours.