Le Barça a quasiment bouclé l’arrivée d’une nouvelle recrue de poids

Malgré les nombreux problèmes financiers auxquels le FC Barcelone est confronté depuis maintenant plusieurs saisons, le club catalan continue d’attirer les meilleurs joueurs du monde. Alors que le dernier mercato estival s’est terminé il y a seulement quelques semaines, les dirigeants barcelonais continuent de s’activer en coulisses pour renforcer leur équipe. Et un cadre de l’équipe d’Espagne est ciblé par la direction des Blaugranas pour venir renforcer le secteur offensif du Barça à la fin de la saison actuelle.

En effet, Dani Olmo se rapproche de plus en plus d’un transfert au FC Barcelone lors du prochain mercato estival afin de faire ses adieux en bon et dû forme au RB Leipzig cette saison. Selon les dernières indiscrétions de nos confrères allemands de Sport Bild, le transfert de l’international ibérique (37 sélections pour 7 réalisations) serait même déjà bouclé. D’autant plus qu’après la prolongation de contrat de l’Espagnol au printemps dernier, sa nouvelle clause de départ s’appliquera pour la première fois en 2024. Selon le club outre-Rhin, la somme qui doit être versée pour un transfert varie entre 60 et 65 millions d’euros. Pour rappel, l’ailier devrait rejouer pour la première fois après la pause internationale depuis sa blessure au genou. Affaire à suivre donc…