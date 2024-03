Allemagne : Manuel Neuer forfait pour affronter la France et les Pays-Bas

Ce samedi et mardi prochain, l’Allemagne affronte la France et les Pays-bas durant ce rassemblement international, le dernier avant l’Euro organisé au pays en juin prochain. Le sélectionneur Julian Nagelsmann règle les derniers détails avant la compétition, mais va devoir faire sans un cadre de son vestiaire, en l’occurrence Manuel Neuer (37 ans).

En effet, le compte X officiel de la Mannschaft a indiqué que le portier du Bayern Munich est victime d’une « déchirure d’une fibre musculaire à l’adducteur gauche » et sera forfait pour les deux prochains matchs. Un véritable coup dur pour la Mannschaft et le joueur aux 117 capes avec l’Allemagne, qui enchaîne les pépins physiques après sa fracture de la jambe qui l’a éloigné des terrains pendant un an.