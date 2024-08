France - Brésil: les compositions officielles

La France affronte le Brésil pour les quarts de finale aux Jeux Olympiques ce samedi à 21h. Les Bleues s’organisent en 4-3-3 avec Picaud aux cages. En défense, on retrouve De Almeida, Mbock, Renard et Bacha. Toletti, Geyoro et Karchaoui sont au milieu de terrain. Et enfin, Cascarino, Katoto et Baltimore vont animer l’attaque française.

Le Brésil s’articule également en 4-4-2 avec aux cages. En défense, on retrouve Yasmim, Rafaelle, Tarciane et Thais. Adriana, Ana Vitoria, Duda Sampaio et Jheniffer occupent le milieu de terrain. Et enfin, Gabi Portilho et Gabi Nunes vont animer l’attaque brésilienne.

Les compositions:

France: Picaud – De Almeida, Mbock, Renard, Bacha – Toletti, Geyoro, Karchaoui - Cascarino, Katoto, Katoto

Brésil: Lorena - Yasmim, Rafaelle, Tarciane, Thais - Adriana, Ana Vitoria, Duda Sampaio, Jheniffer - Gabi Portilho, Gabi Nunes.