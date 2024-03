L’OM vous remplit le portefeuille !

Ce Rennes-OM (une opposition entre le 7e et le 8e de L1) est clairement une affiche de première partie de tableau entre deux équipes qui ont connu cette saison des performances fluctuantes, des changements de coach et une aventure européenne. Si celle-ci s’est déjà arrêtée pour le club breton, ce n’est pas le cas de celle de l’OM qui s’est qualifié dans la douleur face à Villarreal.

Déjà émoussé physiquement face à Nantes, le club phocéen a montré ses limites face au club espagnol en passant tout près de la correctionnelle. Et face à un club breton plus en difficulté depuis quelques matches, cette confrontation s'annonce pour le moins indécise et pourrait accoucher sur un résultat nul.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Rennes et l’OM font match nul, cote à 3,40

Avec 5 victoires en autant de matches, 18 buts en 5 matches toutes compétitions confondues, l’OM était sur une folle série avant d’affronter Villarreal. Plus que la défaite cuisante, c’est la manière qui a de quoi inquiéter. Déjà en difficulté par moment face à Nantes dimanche dernier, la bande à Jean-Louis Gasset a paru émoussée et totalement à côté de la plaque, à l’image de la plupart de ses individualités qui sont passées à côté de leur match. Néanmoins, l’OM affronte sans doute le Stade Rennais au meilleur des moments. Car après une folle remontée opérée entre fin décembre et début février, la machine bretonne a montré aussi quelques signes de faiblesse, notamment défensive en se faisant rejoindre au score face au PSG et face au LOSC mais en s’inclinant à la surprise générale et de façon totalement logique au Roazhon Park face à Lorient (1-2). Dès lors, un match nul entre deux équipes proches du même niveau est une issue tout à fait plausible.

Pierre-Emerick Aubameyang marque contre Rennes, cote à 2,45

Les superlatifs manquent avec Pierre-Emerick Aubameyang depuis quelques semaines. Devançant les temps de passage de la légende Didier Drogba, PEA fracasse tout sur son passage. S’il n’a pas marqué jeudi face à Villarreal, il a délivré une passe décisive sur le but de Clauss, synonyme de soulagement et de qualification des siens pour les 1/4 de finale de la compétition. Mis au repos en début de match au stade de la Céramique, l’attaquant gabonais meilleur buteur de l’histoire de la C3, qui reste sur 5 buts lors des 3 derniers matches de Ligue 1, devrait encore faire parler la poudre face au Stade Rennais avec une belle cote à la clé. Un coup à tenter pour ceux qui veulent toucher gros sans prendre trop de risques.

Match nul 1-1 entre Rennes et l’OM, cote à 5,40

Le 12 janvier dernier, le Stade Rennais et l’OM s’affrontaient au Roazhon Park en Coupe de France. Les deux formations avaient terminé la rencontre à 1-1 avant que le club breton ne l’emporte aux tirs au but. Cette fois encore, le score pourrait être identique si l’ont se fie à la forme des deux équipes. Rennes qui reste sur deux résultats nuls dont un 1-1 face au PSG et un 2-2 cruel face au LOSC alors qu’ils menaient 2-0 à 6 minutes de la fin de la rencontre et l’OM qui attend sans doute la trêve internationale pour recharger les batteries devraient se contenter d’un nul et pourquoi pas un 1-1.

