AS Roma : Francesco Totti revient sur sa relation glaciale avec Luciano Spalletti

Arrivé à l’AS Roma en janvier 1993, Francesco Totti a durant vingt cinq années régalé l’ensemble d’une planète football complètement sous le charme. Avec pas moins de 618 matchs disputés et 250 buts marqués avec les Giallorossi, le Romain de toujours est aujourd’hui l’homme le plus idolâtré de l’institution. Un club qu’il a quitté il y a trois ans maintenant, pour une raison bien précise si l’on se réfère aux propos qu’il a tenus au cours d’un entretien accordé au Corriere dello Sport ce mercredi. Dans ce dernier, l’ex-avant-centre de 44 ans revient sur la relation orageuse entretenue avec son ancien coach Luciano Spalletti, qui selon lui a précipité la fin de sa carrière.

«Plus je m'engageais, plus il cherchait la rupture, la provocation, la querelle ou le prétexte. J'ai vite compris que dans ces conditions, il serait impossible de continuer, alors, pour la première fois en 25 ans de Rome, entre janvier et février, j'ai abandonné» affirme le Romain avant d’évoquer la difficulté qu’il aurait s'il était amené à lui serrer la main aujourd’hui. «Dans le football, vous vous trompez, nous avons tous tort. Disons que je devrais comprendre sur quelle lune je suis ce jour-là, comment je me réveille, si je suis de bonne humeur ».