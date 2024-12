Le Bayern Munich met un gros coup de pression à Leroy Sané !

Recruté à l’été 2020 contre 49 millions d’euros, Leroy Sané (28 ans) a alterné les bas et les hauts du coup du Bayern Munich durant quatre ans et demi, mais n’a jamais vraiment convaincu sur la durée. Depuis l’arrivée de Vincent Kompany en début de saison, la situation ne s’est pas arrangée pour le natif d’Essen. Désormais remplaçant, il ne compte que 5 buts et 1 offrande en 19 apparitions, la plupart en tant que joker de luxe.

Arrivant à quelques mois de la fin de son contrat, Leroy Sané est bien en discussions depuis le début de l’exercice avec le Bayern Munich. S’il est prêt à faire des sacrifices et à réduire son salaire pour rester du côté de la Bavière, cela pourrait ne pas être suffisant. Selon Bild, le club allemand voit de plus en plus mal la possibilité de lui offrir un nouveau bail. Les discussions restent actives, mais le Bayern Munich ne prolongera Leroy Sané que si son niveau de performance s’améliore drastiquement sur la deuxième partie de saison. Un sacré avertissement pour le joueur.