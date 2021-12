Ligue 1 : le Stade de Reims enfonce l'AS Saint-Etienne pour la première de Julien Sablé

A l'occasion de la dix-huitième journée de Ligue 1, le Stade de Reims recevait l'AS Saint-Etienne à Auguste Delaune. Surpris le week-end dernier sur sa pelouse par Angers (1-2), la formation champenoise voulait recoller les morceaux ce soir. Côté stéphanois, la lourde défaite concédée à Geoffroy-Guichard face au Stade Rennais (0-5) a provoqué l'éviction de Claude Puel. Julien Sablé s'installait donc pour la première fois sur le banc des Verts avec la volonté de ramener un résultat positif de ce déplacement à Reims. Pour cette affiche de 21 heures, Oscar Garcia optait pour un 4-3-3 avec le trio Kebbal, Touré, Ekitiké en attaque. Julien Sablé s'appuyait sur un système similaire avec Bouanga, Khazri et Nordin en pointe.

L'entame de match s'avérait clairement à l'avantage des Rémois. Fort logiquement, les hommes de Garcia se procuraient la première opportunité du match. Bien trouvé dans la surface par Kebbal, Ekitiké loupait sa frappe qui était pourtant difficilement maîtrisée par Green (11e). Les Verts éprouvaient de grosses difficultés à ressortir le ballon, étouffés par le pressing haut de leur adversaire. Neuf minutes plus tard, le Stade de Reims obtenait un penalty. Konan distillait un bon centre pour Ekitiké qui poussait trop loin son ballon mais accélérait suffisamment pour provoquer la faute de Green mal sorti sur ce coup.

Le Stade de Reims punit les Verts

El Bilal Touré ne tremblait pas et ouvrait le score (1-0, 23e). Une ouverture du score qui ne rassasiait pas pour autant les locaux habités par l'envie de réaliser le break. Suite à un corner joué à deux, Flips distillait un bon centre second poteau qui obligeait Green à détourner en corner (35e). Juste avant la pause, l'ASSE se procurait une belle opportunité suite à un corner direct de Boudebouz qui heurtait le montant de Rajkovic (42e). Trois minutes plus tard, la situation devenait encore un peu plus complexe pour l'AS Saint-Etienne avec l'expulsion de Bouanga pour un mauvais geste sur Kebbal. Au retour des vestiaires, Julien Sablé effectuait un changement avec la sortie sur blessure d'Etienne Green et l'entrée de Bajic (46e). Le portier remplaçant des Verts sauvait les siens suite à un centre de Konan pour Touré dont la talonnade était claquée en corner par l'intéressé (50e).

Dépassés par les événements, les hommes de Sablé subissaient les assauts rémois, mais les coéquipiers d'Etikité manquaient de clairvoyance dans la zone de vérité. Après l'heure de jeu, le Stade de Reims manquait le break. Konan dans tous les bons coups effectuait un bon centre pour Touré dont la tête filait juste à côté (62e). Par la suite, les Stéphanois reprenaient du poil de la bête dans le jeu sans pour autant parvenir à s'approcher des buts gardés par Rajkovic. Dans les dix dernières minutes, le Stade de Reims reprenait le contrôle des opérations mais Flips voyait sa frappe bien captée par Bajic (80e). Neuf minutes plus tard, Ekitiké fixait la défense et distillait un caviar pour Mbuku qui ne laissait aucune chance à Bajic (2-0, 89e). Grâce à cette cinquième victoire de la saison, le Stade de Reims revenait provisoirement à hauteur de l'Olympique Lyonnais au classement. Pour Saint-Etienne, cette dixième défaite en Ligue 1 va laisser des traces...

