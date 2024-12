Real Madrid : Kylian Mbappé divise déjà tout le monde !

Le Real Madrid s’est un peu rassuré dimanche, en s’imposant 2-0 face aux voisins de Getafe. Un succès qui permet aux Merengues de respirer un peu suite à la défaite à Liverpool en milieu de semaine, tout en revenant à un seul petit point du FC Barcelone au classement de la Liga, avec un match en moins. Kylian Mbappé, très critiqué à Madrid suite à sa prestation à Anfield, a aussi pu retrouver le sourire en marquant le deuxième but de l’après-midi pour les troupes de Carlo Ancelotti, d’une frappe bien sentie de l’extérieur de la surface. Suffisant pour calmer cette avalanche de critiques à son égard ? Pas vraiment…

Effectivement, les analyses à son égard dans les médias espagnols sont plutôt mitigées. « Il n’a pas définitivement sorti la tête de l’eau, mais le patient (Mbappé, NDLR) s’améliore notablement », indique AS, qui précise qu’il a été le joueur offensif le plus actif sur le terrain. Seulement, il a encore raté plusieurs occasions et ça inquiète le média, qui explique qu’il a besoin de 8,7 frappes en moyenne pour marquer un but, contre 4,7 pour Vinicius Jr par exemple, 5,4 pour Haaland, 4,8 pour Raphinha, sans parler de Harry Kane (3,6) ou Robert Lewandowski (3).

Un but qui ne suffit pas

« Il est encore loin de son meilleur niveau, mais il y a eu une lueur d’espoir avec son but », indique le journal dans un autre article, précisant qu’il a fait un pas en avant. « Mbappé respire… mais il n’explose pas. Le crack français a marqué un joli but, mais en a raté trois, pendant qu’il continue de chercher sa libération. Kylian est encore l’ombre de Mbappé », y va de son côté le journal Marca. « L’autre Mbappé les mettait toutes au fond », rajoute le média dans un autre article, défendant tout de même le Français : « non, Mbappé ça ne commence pas à ressembler à Hazard. Ce n’est qu’une question de temps ».

« Il n’a pas tiré le premier pénalty parce qu’il n’est pas en confiance, c’est évident », a lancé le journaliste Javier Herraiz sur la Cadena SER. «Kylian Mbappé change le paradigme du Bernabéu avec les stars du Real Madrid en méforme», écrit Relevo, qui souligne le soutien du stade madrilène pour le joueur tricolore, alors que généralement, les stars peu performantes sont sifflées. « Il crée énormément de division au sein du madridismo », indique tout de même le média. Des buts, Kylian Mbappé va donc devoir encore en mettre un bon paquet pour se mettre tout le monde dans la poche…