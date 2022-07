MU : Erik ten Hag est fou de rage

Après la défaite concédée dans les dernières minutes face à l'Atlético de Madrid (0-1) à Oslo, les joueurs de Manchester United ont été repris par leur coach, Erik ten Hag. Lors de la conférence de presse d'après match, l'entraîneur néerlandais a qualifié d'inacceptable de ne pas être tranchant dans les deux surfaces.

« Ils ont créé moins d'occasions et en ont marqué une, donc à partir de ce moment-là, je ne suis pas satisfait. J'ai dit à l'équipe que ce n'était pas acceptable car il faut être précis dans les deux cases. » Man U s'est fait punir dans les derniers instants par un but de Joao Félix à la 87e minute. En plus de la défaite, c'est la première défaite sous l'ère ten Hag pour les Red Devils en cinq matchs.