FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang raconte ses premiers pas de rêve

C'est l'homme du moment en Catalogne. Après son triplé - le "but" de Pedri lui a été accordé - face à Valence, l'attaquant gabonais s'est rapidement mis tout le monde dans la poche outre-Pyrénées. Il faut dire qu'il apporte beaucoup de choses qui manquaient au Barça sur le front de l'attaque, comme de la profondeur, et surtout, des qualités de finisseur que l'on a bien pu voir à Mestalla.

Dans plusieurs entretiens accordés aux médias catalans ce mardi, il est revenu sur ses premières semaines à Barcelone. « Je suis très content de ce match face à Valence. J'ai vu la statistique oui (premier joueur à marquer un hat-trick en Liga, Ligue 1, Bundesliga et Premier League, NDLR), c'est incroyable, vraiment. [...] J'ai demandé pardon à Pedri (rires). Je n'ai rien demandé, mais l'arbitre m'a accordé le but. Quand j'ai touché le ballon, je n'ai rien dit, c'était un super but et je ne voulais rien dire », a-t-il d'abord lancé au sujet de ce triplé qui enflamme l'Espagne.

Les jeunes du Barça l'ont impressionné

« L'ovation au Camp Nou (pour ses débuts contre l'Atlético, NDLR), ce fut incroyable. C'est un rêve de jouer dans un stade comme celui-là et recevoir cette ovation. J'étais très heureux. C'est une opportunité que tu n'as qu'une fois dans la vie, j'avais très envie de venir. Contre Valence, j'ai fait ce que me demandait le coach. Ils avaient une défense très agressive, avec des espaces derrière pour que je puisse exploiter mes qualités. Quand on peut courir, on doit le faire, et c'est ce qu'on a fait », a ajouté l'international gabonais.

« Je veux gagner des matchs et je veux gagner cette Europa League. Mon rêve ici ? Gagner la Ligue des Champions et la Liga », a ajouté l'ancien Gunner, interrogé sur ses ambitions. Puis, il a encensé la jeunesse catalane : « ce qui m'a le plus surpris, ce sont les jeunes. Pedri, Gavi, et Nico aussi. Ils sont très bons, et les voir en vrai c'est encore mieux qu'à la télé. Et Fati aussi ! » Et nul doute que ces pépites ont aussi été impressionnées par Aubame !