Denis Zakaria et Matthias Ginter vont quitter le Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison

En fin de contrat en juin 2022, Matthias Ginter (27 ans) a annoncé hier qu'il allait quitter le Borussia Mönchengladbach en fin de saison. Suivi par le Bayern Munich et l'Inter Milan celui qui compte 46 sélections et 2 buts avec l'Allemagne ne manque pas d'opportunités pour la suite. Son compère Denis Zakaria (25 ans) qui est dans la même situation contractuelle va aussi partir.

Bei weiteren Spielern, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, gibt es Klarheit: @Deniszakaria8 hat Borussia mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen möchte. Auch @MatzeGinter wird in der nächsten Saison nicht mehr für #dieFohlen spielen.

➡️ https://t.co/oMLtYmACrd pic.twitter.com/CLCRgEl3KF — Borussia (@borussia) December 29, 2021

«Avec d'autres joueurs dont les contrats expirent à la fin de la saison, la clarté est au rendez-vous : Denis Zakaria a annoncé qu'il souhaitait quitter le club cet été. Matthias Ginter ne jouera pas non plus pour les Fohlen la saison prochaine» a expliqué le Borussia Mönchengladbach dans un communiqué. Dans le même temps, le défenseur Jordan Beyer a prolongé jusqu'en juin 2026. Une large campagne de prolongation menée par le directeur sportif Max Eberl qui s'est félicité de la clarification des différents dossiers : «nous savons maintenant avec qui nous pouvons planifier la prochaine saison et avec qui non et dans quelles circonstances nous entrerons dans la seconde partie de saison. C'était important pour nous.»