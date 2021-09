L'Inter prépare un nouveau mercato low cost

Championne d'Italie en titre, l'Inter a également remporté la couronne du club présentant la meilleure balance commerciale cet été. Avec 197,05 M€ de ventes (Achraf Hakimi et Romelu Lukaku notamment) et seulement 36 M€ d'achat, les Nerazzurri ont affiché un solde positif de 161,05 M€ sur le marché des transferts cet été, loin devant leur plus proche poursuivant, le Borussia Dortmund (62,75 M€).

De quoi permettre à la direction lombarde de respirer. Et, selon les informations en provenance d'Italie, cette dernière n'a pas l'intention de bouleverser sa stratégie. Malgré toutes ces recettes, le directeur sportif Beppe Marotta a reçu l'ordre de ne pas trop dépenser pour renforcer son écurie l'été prochain. L'Italien, habitué des coups gratuits lorsqu'il officiait du côté de la Juventus, a bien reçu le message.

Quatre futurs joueurs libres dans le viseur

Et selon Tuttosport, il a déjà dressé la liste des quatre priorités intéristes pour l'été prochain. Quatre cibles qui seront libres l'été prochain. Ainsi, André Onana (25 ans) est annoncé dans le viseur milanais. Le Corriere dello Sport avance même que les deux parties ont déjà un accord de principe. Suivi par l'Olympique Lyonnais tout l'été, le Camerounais ne peut pas rejouer avant novembre, suspendu pour dopage. En fin de bail en juin 2022, il aurait choisi de rejoindre l'Inter à ce moment-là.

En défense, c'est un autre futur agent libre que les Transalpins ont dans la ligne de mire. Il s'agit de Matthias Ginter (27 ans), le défenseur international allemand du Borussia Mönchengladbach. Dans l'entrejeu, c'est le dossier Corentin Tolisso (27 ans), lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2022, qui est surveillé de très près. Enfin, en attaque, l'Inter pense sérieusement à Lorenzo Insigne (30 ans), champion d'Europe qui n'a toujours pas prolongé son bail avec Naples. Le plan est bien ficelé. L'avenir dira s'il sera ou non bien exécuté.