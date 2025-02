Real Madrid : Lucas Vazquez s’attaque aussi à l’arbitrage

«L’arbitre ? Non, si j’en parle, j’aurais des problèmes.» Une référence bien peu subtile qui ne manquera pas de rappeler les plus grandes heures du Special One José Mourinho du côté de Chelsea, mais qui cette fois-ci provient de la bouche d’un tout autre acteur du football, en la personne de Lucas Vazquez. Encore en colère après l’arbitrage lors du match nul entre l’Atlético et le Real Madrid, les Merengues n’ont pas caché leur dépit en zone mixte après la rencontre.

La suite après cette publicité

Sanctionnés d’un penalty pour une faute d’Aurélien Tchouaméni sur Julian Alvarez, les hommes de Carlo Ancelotti ont finalement réussi à revenir au score par l’intermédiaire de l’international français Kylian Mbappé en seconde mi-temps. Déjà en conférence de presse, Carlo Ancelotti n’avait pas voulu s’exprimer sur l’arbitrage, avant de manifester son incompréhension des «nouvelles règles étranges sur les penaltys».